Test sierologici a Serra e Tropea per il personale delle scuole

Ecco il calendario predisposto dall’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia per le sedi individuate dall’ufficio scolastico regionale

Test sierologici per il personale docente e non delle scuole pubbliche e private, saranno effettuati anche nei locali dei presidi ospedalieri di Serra San Bruno e Tropea, secondo un apposito calendario. I medici di medicina generale hanno garantito l’effettuazione dei test nei propri studi medici e, nel caso di impossibilità ad effettuarlo nel proprio studio, il test sarà eseguito (sempre a cura del medico di medicina generale) nelle sedi scolastiche individuate dall’ufficio scolastico regionale.



Gli stessi test potranno essere effettuati fino al 25 settembre anche nelle seguenti sedi dell’Asp di Vibo Valentia e nella sede dell’ex Avis in via S. Aloe (accanto alla Questura) lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Gli altri luoghi dove verranno effettuati i test sono:

Serra San Bruno nei locali di Medicina di continuità assistenziale (Guardia Medica) siti all’interno del Presidio ospedaliero (primo piano) mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00;

Tropea nei locali di Medicina di continuità assistenziale (Guardia Medica) siti all’interno del presidio ospedaliero (piano terra) mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00. I test sierologici sono completamente gratuiti.