Coronavirus Calabria: otto nuovi casi, uno nel Vibonese

Ne dà conto il bollettino quotidiano della Regione Calabria. Quasi 1400 i tamponi processati nelle ultime 24 ore

Sono otto i nuovi casi positivi di Coronavirus in Calabria, portando il totale a 1.675. Lo riferisce il Bollettino diramato dalla Regione che dà conto di un nuovo caso anche nel Vibonese, riferito ad una persona rientrata dalla Campania nei giorni scorsi. Ad oggi sono stati effettuati 168.505 tamponi, 1.395 dei quali processati nelle ultime 24 ore. Le persone risultate negative ad oggi sono 166.830. Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: 13 in reparto; 25 in isolamento domiciliare; 186 guariti; 33 deceduti. Cosenza: 10 in reparto; 3 in terapia intensiva; 80 in isolamento domiciliare; 460 guariti; 34 deceduti. Reggio Calabria: 4 in reparto; 86 in isolamento domiciliare; 297 guariti; 19 deceduti. Crotone: 1 in reparto; 20 in isolamento domiciliare; 116 guariti; 6 deceduti. Vibo Valentia: 7 in isolamento domiciliare; 84 guariti; 5 deceduti. Altre regioni Regione o Stato Estero 186.

Complessivamente i ricoveri presso nell’ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati a Cosenza sono 12, di questi tre sono “non residenti”. A Cosenza, inoltre, si registrano 4 casi riconducibili al focolaio di Corigliano Rossano. A Reggio Calabria si registrano tre nuovi casi: due da contact traking e uno per il quale è un corso l’indagine. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 2.858.