Primo Piano

Sanità L’Asp di Vibo avvia la campagna di vaccinazione anti-influenzale stagionale Partenza prevista il 14 ottobre. Prestazioni gratuite per i soggetti a rischio e per gli ultrasessantenni. Ecco tutto quello che c’è da sapere per accedere al servizio Di Redazione -

Partenza prevista il 14 ottobre. Prestazioni gratuite per i soggetti a rischio e per gli ultrasessantenni. Ecco tutto quello che c’è da sapere per accedere al servizio

Informazione pubblicitaria