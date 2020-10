Coronavirus Calabria, record di nuovi casi: +108 rispetto a ieri

La maggior parte dei contagi si continua a registrare nel Reggino (+71). A Cosenza 32 casi mentre nel Vibonese il bollettino regionale registra una nuova positività

Record di nuovi casi Covid in Calabria. Sono ben 108 in più rispetto a ieri i tamponi positivi processati in tutta la regione. Lo si evince dal bollettino regionale che dà conto di 238.117 test eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 2.869 (+108 rispetto a ieri), quelle negative 235.248.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 119 (20 in reparto; 3 in terapia intensiva; 96 in isolamento domiciliare); casi chiusi 310 (276 guariti, 34 deceduti). Cosenza: casi attivi 269 (19 in reparto; 1 in terapia intensiva, 249 in isolamento domiciliare); casi chiusi 578 (542 guariti, 36 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 523 (27 in reparto; 1 in terapia intensiva; 495 in isolamento domiciliare); casi chiusi 437 (416 guariti, 21 deceduti). Crotone: casi attivi 10 (10 in isolamento domiciliare); casi chiusi 148 (142 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 22 ( 22 in isolamento domiciliare); casi chiusi 114 (108 guariti, 6 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 227 (213 in isolamento domiciliare); casi chiusi 112 (111 guariti, 1 deceduto).

I ricoverati del setting Fuori Regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 20 ricoveri presso l’Ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 19 ricoverati presso l’AO di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione. I casi confermato oggi sono così suddivisi: Cosenza 32, Catanzaro 3, Crotone 1, Vibo Valentia 1, Reggio Calabria 71.