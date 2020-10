Coronavirus, un caso positivo a Mileto. Altro contagio anche a Pizzo

Nella città normanna si tratta di una giovane asintomatica e già in isolamento. Il sindaco rassicura: «Situazione sotto controllo»

C’è preoccupazione a Mileto per un caso positivo al Covid-19 registrato ieri sera sul territorio comunale, nella frazione San Giovanni. Tuttavia, il sindaco Salvatore Fortunato Giordano tranquillizza la cittadinanza sul fatto “che al momento tutto è sotto controllo e continuamente monitorato dagli organi preposti”.



La persona affetta da Covid, infatti, da oltre una settimana si trova in isolamento domiciliare, attuato dopo il rientro da fuori regione. Quindi nessun contatto ci sarebbe stato con altre persone del luogo. Si tratta di una giovane mamma ad oggi del tutto asintomatica. Negativo il tampone effettuato sul figlio, così come quelli prelevati su altre persone residenti nel comune di Mileto. Al momento sul territorio risultano otto cittadini posti in regime preventivo di quarantena.



Dall’inizio della pandemia, questo è il secondo caso registrato nella cittadina normanna, il primo a Paravati nella scorsa primavera. In quel caso si è trattato di una studentessa di rientro dall’Inghilterra, oggi del tutto guarita.



Tra i nuovi casi registrati in queste ore nella provincia di Vibo Valentia, anche uno a Pizzo.