Il Coronavirus non dà tregua, due casi positivi anche a Filandari

Contagiato anche un dipendente comunale. Predisposta per la giornata di domani la sanificazione dei locali del Municipio

Il coronavirus non dà tregua nel Vibonese. Dopo i 12 contagi registrati nelle ultime 24 ore tra Vibo, Rombiolo, Dasà, Tropea, Serra San Bruno e Fabrizia, altri due casi sono da aggiungere alla triste contabilità della pandemia. Si registrano a Filandari, dove un dipendente comunale e una seconda persona sono risultate positive al tampone del Covid-19. Partito, di conseguenza, il tracciamento dei contatti delle due persone interessate che, negli ultimi giorni, sarebbero comunque rimaste in isolamento. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Rita Fuduli ha predisposto la sanificazione a scopo cautelare dei locali del Municipio che si svolgerà nella giornata di domani, lunedì 2 novembre. Gli uffici saranno operativi per le sole urgenze a partire dalle ore 10.