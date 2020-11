Coronavirus, un nuovo caso positivo anche a Mileto

Secondo caso in pochi giorni nella cittadina normanna. L’annuncio del sindaco Giordano che rinnova l’invito al rispetto delle misure di sicurezza

Dopo la giovane mamma di San Giovanni, purtroppo altro caso di positività al Covid-19 sul territorio comunale di Mileto. In questo caso, si tratta di una persona residente nella città capoluogo. A segnalarlo, pochi minuti fa, il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, il quale nell’occasione invita la popolazione della cittadina normanna a stare tranquilla. La persona risultata positiva al Coronavirus, asintomatica, «è sotto quarantena da qualche giorno, già era in isolamento fiduciario e tutto è sotto controllo». Nel comunicare alla popolazione il secondo caso di positività al Covid-19, il sindaco annuncia che molti tamponi eseguiti nei giorni scorsi sono risultati negativi e augura al concittadino coinvolto una pronta guarigione e, infine, ricorda a tutti «il massimo rispetto delle misure adottate». Nello specifico, «l’uso della mascherina, il distanziamento sociale, il divieto di assembramento e il rispetto delle regole per gli esercenti commerciali». Nel frattempo, «gli Uffici comunali sono chiusi e si accede solo previo appuntamento telefonico al numero 0963338015». Ordinanze di quarantena cautelare sono state emesse dallo stesso sindaco a carico dei familiari dell’uomo risultato positivo che, nelle prossime ore, saranno sottoposti a tampone come da protocollo. Quello di oggi è il terzo caso che si registra nella cittadina normanna dall’inizio della pandemia. Nei mesi scorsi era risultata positiva una ragazza di Paravati rientrata dall’estero.