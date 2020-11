Coronavirus, due nuovi casi positivi a Mileto

Salgono a quattro i casi attualmente attivi sul territorio comunale tra capoluogo e frazioni. Il sindaco Giordano ribadisce l’importanza del rispetto delle regole anti-contagio

Altri due casi di Covid-19 sul territorio comunale di Mileto, uno nella città capoluogo e uno nella frazione di San Giovanni. Al momento, dunque, sono quattro le persone positive al Coronavirus residenti nel Comune sede di diocesi, sei dall’inizio della pandemia, uno risalente alla prima ondata e un secondo negativizzatosi nella giornata di ieri. Quelli attualmente attivi si registrano: due a Mileto centro, uno a San Giovanni (la prima registratasi nei giorni scorsi in questa frazione – come detto – è risultata ieri negativa) e una a Paravati. «Non si tratta comunque – spiega al riguardo il sindaco Salvatore Fortunato Giordano – di novità assolute, essendo i soggetti interessati già in quarantena e isolamento fiduciario da diversi giorni, insieme ai parenti più stretti, ai quali, pur non essendo obbligati, consiglio vivamente di non uscire e di evitare contatti sociali. Ribadisco che la situazione è continuamente monitorata sia da parte nostra, dall’Asp e dalle forze dell’ordine. L’invito è sempre a rispettare le regole anti Covid». A tal proposito il primo cittadino ricorda anche che le nuove norme più restrittive della zona rossa entreranno in vigore da venerdì.