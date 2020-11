Coronavirus, a Dasà tre nuovi casi positivi: il totale sale a cinque – Video

Ne dà notizia il sindaco Raffaele Scaturchio precisando che le persone interessate si sono sottoposte al test rapido

Ulteriori tre casi di coronavirus a Dasà. Li comunica il sindaco Raffaele Scaturchio, precisando che si tratta di positività al test rapido (tampone antigenico) dunque in attesa di conferma dal tampone molecolare programmato dall’Asp di Vibo per la giornata di domani. Salgono dunque potenzialmente a cinque in casi in paese, mentre altre 28 persone si trovano in quarantena domiciliare a scopo cautelativo avendo avuto contatti diretti o indiretti con le persone già risultate positive.