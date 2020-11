Coronavirus Calabria, 264 nuovi casi positivi in tutta la regione

Il bollettino quotidiano registra anche quattro decessi. Quella di Reggio la provincia più colpita ma si registra un picco a Crotone (+60). A Vibo nove

Leggera frenata dei casi di Covid in Calabria dopo il picco di ieri quando si sono registrati 358 nuovi casi positivi a fronte di 3.412 tamponi processati. I casi di oggi sono 264 e i tamponi in più rispetto a ieri 2861. Quattro i decessi contemplati nel bollettino regionale. La provincia di Reggio Calabria resta la più colpita con 122 nuovi casi. A Vibo ufficialmente ne risultano 9 nelle ultime 24 ore. A Cosenza 39, a Catanzaro 34. È boom di contagi Crotone dove si registrano 60 casi. Altra regione o Stato estero 0.



Dall’inizio della pandemia le persone risultate positive al Coronavirus in Calabria sono 6.714 (+264 rispetto a ieri), quelle negative 282.493. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 1.379 (78 in reparto; 4 in terapia intensiva, 1297 in isolamento domiciliare); casi chiusi 679 (630 guariti, 49 deceduti). Catanzaro: casi attivi 693 (52 in reparto; 5 in terapia intensiva; 636 in isolamento domiciliare); casi chiusi 369 (329 guariti, 40 deceduti). Crotone: casi attivi 222 (15 in reparto; 207 in isolamento domiciliare); casi chiusi 161 (155 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 101 (5 ricoverati, 96 in isolamento domiciliare); casi chiusi 126 (119 guariti, 7 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.819 (62 in reparto; 6 in terapia intensiva; 1.751 in isolamento domiciliare); casi chiusi 770 (741 guariti, 29 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 267 (267 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128 (127 guariti, 1 deceduto). Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 424.