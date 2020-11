Coronavirus, a Filadelfia partito lo screening su 120 persone

Allestita dall’Asp una postazione drive-in dove saranno effettuati i test a seguito dei cinque casi positivi accertati. Prorogata al 14 novembre la chiusura delle scuole

Il sindaco di Filadelfia, Maurizio De Nisi, informa che «alle ore 14 di oggi è iniziata l’attività della tenda per i tamponi drive-in, allestita dall’Asp di Vibo Valentia, con la quale saranno sottoposti a tampone circa 120 persone tracciate e poste in quarantena per essere state in contatto con il medico curante risultato positivo». Si comunica altresì che per motivi cautelari, dovuti ai tempi tecnici per processare i tamponi, il sindaco ha disposto nuova ordinanza di proroga di chiusura delle scuole fino a sabato 14 novembre.



Da ultimo si informa che il numero accertato di positivi al Covid-19 sul territorio comunale è attualmente di cinque persone. Tutti i positivi e le loro famiglie sono in isolamento domiciliare; asintomatici e nessuno ospedalizzato. Il comune segue con grandissima attenzione l’evolversi della situazione insieme alle forze dell’ordine preposte e terrà informati i cittadini di tutte le evoluzioni in essere. Si raccomanda di rispettare le regole e limitare al massimo gli spostamenti. Si ringraziano tutti i cittadini per la grande collaborazione che stanno dimostrando. Ricordate che i contagi sono numeri, ma corrispondono a delle persone, figli della nostra terra, che non hanno nessuna colpa, rispettateli sempre e dimostrategli vicinanza».