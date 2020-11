Coronavirus Calabria, resta alto il numero dei contagi: 376 nuovi casi

La diffusione della pandemia non accenna ad arretrare in tutta la regione. Nel bollettino odierno 13 casi a Vibo Valentia

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Ci sono 376 nuovi casi positivi al coronavirus in Calabria. Lo rende noto il bollettino quotidiano del dipartimento Tutela della salute della Regione che parla di 307.611 tamponi processati dall’inizio della pandemia, 3.371 dei quali nelle ultime 24 ore. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 78 , Catanzaro 84, Crotone 35, Vibo Valentia 13, Reggio Calabria 166. Altra regione o stato estero 0.

Informazione pubblicitaria

Le persone risultate positive al Coronavirus dall’inizio della pandemia salgono dunque a 8.693 (+376 rispetto a ieri), quelle negative 295.791. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 1.907 ( 96 in reparto; 2 in terapia intensiva, 1809 in isolamento domiciliare); casi chiusi 693 (633 guariti, 60 deceduti). Catanzaro: casi attivi 915 (70 in reparto; 11 in terapia intensiva; 834 in isolamento domiciliare); casi chiusi 419 (375 guariti, 44 deceduti). Crotone: casi attivi 373 (24 in reparto; 349 in isolamento domiciliare); casi chiusi 179 (173 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 192 (12 ricoverati ,180 in isolamento domiciliare); casi chiusi 127 (119 guariti, 8 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.483 (84 in reparto; 5 in terapia intensiva; 2.394 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1010 (973 guariti, 37 deceduti). Altra Regione o stato Estero: casi attivi 267 (267 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128 (127 guariti, 1 deceduto).