Coronavirus Calabria, 425 nuovi casi positivi

Dal bollettino regionale emergono tre nuovi contagi in provincia di Vibo Valentia dove si contano 634 casi attivi

Ci sono 425 nuovi casi di Covid oggi in Calabria. È il dato principale che emerge dal consueto bollettino del dipartimento Tutela della salute della Regione. Ad oggi, si apprende, sono stati eseguiti 340.557 tamponi, 2.954 in più rispetto a ieri. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 13.452 (+425 rispetto a ieri), quelle negative 319.794. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 195, Catanzaro 38, Crotone 1, Vibo Valentia 33, Reggio Calabria 158. Altra Regione o stato estero 0.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 2.982 (126 in reparto AO Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano e 10 al presidio ospedaliero di Cetraro; 15 in terapia intensiva, 2.816 in isolamento domiciliare); casi chiusi 811 (720 guariti, 91 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.495 (76 in reparto; 20 in terapia intensiva; 1.399 in isolamento domiciliare); casi chiusi 561 (513 guariti, 48 deceduti). Crotone: casi attivi 829 (53 in reparto; 776 in isolamento domiciliare); casi chiusi 270 (264 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 634 (15 ricoverati, 619 in isolamento domiciliare); casi chiusi 160 (148 guariti, 12 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 3.491 (110 in reparto; 21 P.O di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 3.350 n isolamento domiciliare); casi chiusi 1.734 (1.675 guariti, 59 deceduti). Altra regione o stato estero: casi attivi 357 (357 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128 (127 guariti, 1 deceduto). Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 147.