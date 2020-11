Coronavirus Pizzo, sale a 57 il bilancio dei casi positivi

«Alla data del 26 novembre, come da informazione Asp, risultano 57 casi di positività a Pizzo. Alla stessa data il Comune di Pizzo ha emesso 559 provvedimenti di quarantena, tra fiduciarie ed obbligatorie, dall’inizio della pandemia. Si rinnovano vive premure sulla necessità di continuare ad osservare rigidamente le prescrizioni (mascherine e distanziamento soprattutto) a tutela della salute propria ed altrui, limitando le uscite da casa allo stretto indispensabile per soddisfare esigenze elementari di vita». È quanto fa sapere il Comune di Pizzo in un annuncio pubblicato sul profilo Facebook ufficiale dell’Ente.