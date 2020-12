Nicotera, tamponi rapidi gratuiti a chi rientra per Natale

Lo screening gratuito è promosso dall’amministrazione comunale al fine di preservare lo status di cittadina Covid-free

Tamponi antigenici rapidi per chi rientra a Nicotera in occasione delle festività natalizie. È quanto deciso dall’amministrazione comunale al fine di tenere sotto controllo l’emergenza coronavirus, che, al momento, fa registrare nella cittadina zero positivi.

Nicotera è dunque Covid-free e vuole accogliere i tanti cittadini che lavorano e studiano fuori possibilmente in sicurezza e scongiurando eventuali rischi: parte dei contagi registrati nelle settimane e nei mesi scorsi erano infatti casi di importazione. Di certo il virus circola anche in zona, ma questa ulteriore iniziativa si inscrive nell’ottica del voler tenere lontano l’incubo Covid che qui è costato la vita, nel mese scorso, a due persone nello spazio di quindici giorni.

«Il ritorno di tanti nostri concittadini – ha affermato il primo cittadino di Nicotera, Giuseppe Marasco – è un momento sempre atteso sia per chi vive a Nicotera che per chi è emigrato e attende di ricongiungersi con i propri cari. Quest’azione di screening, viene fatta per dare a tutti una maggiore tranquillità».

Il provvedimento arriva nelle stesse ore di quello adottato a Serra San Bruno e in un certo qual modo anticipa la Regione: nel momento in cui è stato confermato l’ingresso della Calabria in zona gialla, il presidente facente funzioni Nino Spirlì aveva annunciato di star lavorando ad un’ordinanza per regolamentare il rientro di quanti vivono fuori regione, della quale si è ancora in attesa.

A Nicotera i test saranno acquistati dall’amministrazione e ci si potrà sottoporre gratuitamente prenotandosi nei tempi e modi che verranno comunicati alla cittadinanza nei prossimi giorni.