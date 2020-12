Coronavirus Calabria, 160 nuovi casi positivi e cinque decessi

Tornano a salire casi attivi, ancora in calo i ricoveri. In provincia di Vibo Valentia il bollettino della Regione registra 14 nuovi contagi

Sono 160 (194 ieri) i nuovi positivi al Covid 19 accertati in Calabria dove si registrano altre cinque vittime con il totale che arriva a 408. Dopo alcuni giorni di decrescita, tornano a salire i casi attivi, passati dagli 8.882 di ieri agli 8.952 di oggi, mentre continua il calo dei ricoveri, sia in area medica (296, -22) che in rianimazione (21, -1). I guariti crescono di 85 unità e arrivano a 11.131 ma tornano a crescere anche gli isolati a domicilio, 8.635 (+93). Ad oggi sono stati sottoposti a test 392.579 soggetti per un totale di 406.971 tamponi effettuati con 20.491 positivi.

I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 55, Catanzaro 36, Crotone 13, Vibo Valentia 14, Reggio Calabria 42. Sono i dati giornalieri del dipartimento Tutela della Salute della Regione. Territorialmente, da inizio pandemia, i positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 4.609 (74 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano e 19 al presidio ospedaliero di Cetraro; 4 all’ospedale da campo; 10 in terapia intensiva, 4491 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.896 (1720 guariti, 176 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.381 (21 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 13 in reparto al presidio ospedaliero di Lamezia Terme; 9 all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 3 in terapia intensiva; 1.335 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.537 (1.456 guariti, 81 deceduti). Crotone: casi attivi 687 (35 in reparto; 652 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.376 (1.352 guariti, 24 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 231 (13 ricoverati, 218 in isolamento domiciliare); casi chiusi 955 (929 guariti, 26 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.890 (81 in reparto; 16 presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1785 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.571 (5470 guariti, 101 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 154 (154 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204 (204 guariti). Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 797.