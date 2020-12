Coronavirus Calabria, in crescita i nuovi positivi: 229 in più da ieri

Sei le vittime, in diminuzione ricoverati e isolati a domicilio. In provincia di Vibo 18 nuovi contagiati

Informazione pubblicitaria

Sono in crescita i nuovi positivi in Calabria, passati dai 160 di ieri ai 229 di oggi con un numero di soggetti testati in lieve aumento (2.741 contro 2.424). Sei le vittime con il totale che arriva a 414. In calo i casi attivi che sono 8.503 (-449) così come i ricoverati in area medica (294, -2) e gli isolati a domicilio (8.188, – 447).

Stabili a 21 le terapie intensive. In forte crescita i guariti (+672 a 11.803). I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 59, Catanzaro 23, Crotone 9, Vibo Valentia 18, Reggio Calabria 120. Ad oggi sono stati sottoposti a test 395.320 soggetti per un totale di 409.863 tamponi eseguiti con 20.720 positivi. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 4.560 (72 in reparto Ao Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano e 19 al presidio ospedaliero di Cetraro; 4 ospedale da campo di Cosenza; 10 in terapia intensiva, 4.444 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2004 (1827 guariti, 177 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.270 (18 in reparto all’Ao di Catanzaro; 13 in reparto al P.o. di Lamezia Terme; 9 in reparto all’Aou Mater Domini; 4 in terapia intensiva; 1226 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1671 (1589 guariti, 82 deceduti). Crotone: casi attivi 629 (36 in reparto; 593 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.443 (1.416 guariti, 27 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 249 (13 ricoverati, 236 in isolamento domiciliare); casi chiusi 955 (929 guariti, 26 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.641 (83 in reparto; 16 P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1535 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.940 (5.838 guariti, 102 deceduti). Altra regione o Stato estero: casi attivi 154 (154 in isolamento domiciliare); casi chiusi 204 (204 guariti). Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.387.