Coronavirus, tre nuovi positivi “da rientro” a Nicotera

Lo rende noto il sindaco Pino Marasco

Ci sono tre nuovi casi positivi al coronavirus Sars-Cov2 a Nicotera. Si tratta di tre persone rientrate in paese da fuori regione. A renderlo noto è il sindaco Pino Marasco divulgando una comunicazione ricevuta dall’Asp di Vibo Valentia. Le persone in questione, aggiunge il primo cittadino, « prima di rientrare a Nicotera si erano sottoposti a loro spese ad un tampone e giunti in città, si erano posti in isolamento, in via precauzionale, e non hanno quindi avuto contatti con altre persone. Gli stessi, sono comunque asintomatici e le loro condizioni di salute, al momento, non destano preoccupazione. A loro, vanno gli auguri di pronta guarigione». Contestualmente Marasco informa che ulteriori tre persone, già risultate positive al test rapido effettuato nell’ambito dello screening promosso dall’Amministrazione comunale, sono successivamente risultate negative al tampone molecolare.