A Fabrizia 30 positivi al Covid, chiesta l’istituzione della zona rossa

Mentre si attende l’esito di ulteriori 22 tamponi, il sindaco Fazio dispone la chiusura del cimitero, degli impianti sportivi e delle piazze

Salgono a 30 i casi positivi nel comune di Fabrizia, nelle Serre vibonesi. Lo rende noto il sindaco Francesco Fazio attraverso un report pubblicato su Facebook. Il numero diffuso comprende tra i positivi anche coloro che si sono sottoposti al test rapido. Da tali tamponi risultano al momento sei positivi mentre 24 sono coloro che sono risultati positivi al tampone molecolare sulle 46 che lo hanno effettuato. Dei 22 rimanenti non si conosce ancora l’esito.



«Auguro una pronta guarigione alle persone risultate positive – ha commentato Fazio -, la situazione è costantemente monitorata. Vi invito fortemente di rimanere nelle proprie case e di uscire solo per estrema necessità, di usare i dispositivi di sicurezza, distanziamento sociale, igienizzazione delle mani, attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità sanitarie. Da domani sarà sospeso il mercato settimanale, chiuso anche il cimitero comunale, impianti sportivi, parco giochi ed inoltre le piazze. Le scuole rimarranno chiuse fino a cessata emergenza. Si potrà uscire solo per estrema necessità, per come previsto dalla normativa nazionale, si rimane in attesa di risposta da parte della Regione Calabria per istituzione della Zona rossa».