Coronavirus Calabria, numeri alti anche a fine anno: +402 casi

Contagi in lieve calo rispetto a ieri ma il dato resta significativo. Quattro i morti. Nel Vibonese 42 nuovi casi registrati dal bollettino della Regione

Si abbassa di poco, ma resta sempre su cifre alte, nelle ultime 24 ore, il numero dei positivi al coronavirus riscontrati in Calabria. Sono 402 (ieri erano 449), i nuovi contagi con quattro decessi in più, stesso dato di ieri, che fanno salire il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 472.

I casi confermati oggi vedono la provincia di Reggio Calabria con l’incidenza più significativa (164 casi), seguita da quella di Cosenza (141), e poi Catanzaro (51), Vibo (42) e Crotone (4). Ad oggi, nella regione, sono stati sottoposti a test 422.056 soggetti per un totale di 440.666 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive sono complessivamente 23.920 e quelle negative 398.136. Calano di 14 unità i ricoverati in area medica mentre c’è un nuovo ingresso nelle terapie intensive (18). I guariti sono 312 (14.632 quelli totali) e 99 in più gli isolati a domicilio con 8.817 casi attivi e 15.103 casi chiusi.

Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 4.247 (59 in reparto AO Cosenza; 9 in reparto al presidio di Rossano e 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 5 al presidio di Acri; 8 all’ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 4.152 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.955 (2.754 guariti, 201 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1.443 (26 in reparto all’AO di Catanzaro; 2 al presidio di Lamezia Terme; 6 all’AOU Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1.404 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1.918 (1.838 guariti, 80 deceduti); Crotone: Casi attivi 375 (21 in reparto; 354 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1823 (1.787 guariti, 36 deceduti). Vibo Valentia: Casi attivi 742 (8 ricoverati, 734 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 1.084 (1.054 guariti, 30 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.855 (84 in reparto; 10 P.O di Gioia Tauro; 4 in terapia intensiva; 1.757 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 7.119 (6.994 guariti, 125 deceduti). Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 109.