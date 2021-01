Coronavirus Vibo Valentia, risale la curva: 51 nuovi casi positivi

Il dato emerge dal bollettino quotidiano della Regione. In Calabria 286 contagi in più rispetto a ieri. Cinque i decessi

Sono 286 i nuovi casi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Calabria. Si mantengono stabili i numeri, dunque, rispetto ai giorni passati. Aumentano invece i morti: sono 5. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 451.787 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 473.082 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 28.022 (+286 rispetto a ieri), quelle negative 423.765.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 93, Catanzaro 62, Crotone 0, Vibo Valentia 51, Reggio Calabria 80, altra regione o Stato estero 0. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 3.980 (66 in reparto AO di Cosenza; 11 in reparto al presidio di Rossano;8 al presidio ospedaliero di Acri; 10 al presidio ospedaliero di Cetraro; 7 all’Ospedale da Campo; 12 in terapia intensiva, 3.866 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.142 (3.918 guariti, 224 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.767 (31 in reparto all’AO di Catanzaro; 4 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 23 in reparto all’aou Mater Domini; 9 in terapia intensiva; 1700 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.356 (2.275 guariti, 81 deceduti). Crotone: casi attivi 400 (22 in reparto; 378 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.025 (1.986 guariti, 39 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 1.088 (17 ricoverati, 1.071 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.321 (1.289 guariti, 32 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.340 (80 in reparto all’Ao di Reggio Calabria; 5 in reparto al Po di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 2.247 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.244 (8.094 guariti, 150 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 93 (93 in isolamento domiciliare); casi chiusi 266 (266 guariti).