Filadelfia, tamponi rapidi per il personale scolastico

Iniziativa dell’Amministrazione comunale in vista del rientro a scuola previsto per lunedì 18 gennaio

«In prossimità del rientro a scuola fissato per il 18 gennaio, l’Amministrazione comunale ha ritenuto importante predisporre, nelle giornate del 14 e 15 gennaio, l’attività di screening per la ricerca del Sars-CoV2 ovviamente, su base volontaria, per tutto il personale scolastico (docenti, personale Ata, collaboratori scolastici, autisti scuolabus, accompagnatrici) così da avere un rientro in sicurezza». È quanto fa sapere in una comunicazioni l’Amministrazione comunale di Filadelfia.