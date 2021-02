Rischio Covid 19, a Filogaso lezioni in presenza sospese fino a mercoledì

La decisione a scopo precauzionale assunta dal dirigente scolastico Raffaele Vitale. Test antigenico per alunni, docenti e personale venuti a contatto con persone potenzialmente positive

Scongiurare il rischio di focolai che possano interessare le scuole. È la missione dei sindaci ma anche dei dirigenti scolastici della provincia di Vibo Valentia, che riaperti i cancelli alla didattica in presenza, si ritrovano ad adottare provvedimenti cautelativi che impongono il ritorno alla didattica a distanza. Va in questa direzione anche la decisione assunta dal dirigente dell’Istituto comprensivo di Sant’Onofrio Raffaele Vitale per quanto attiene le scuole primaria e secondaria di primo grado ospitate nel plesso della vicina Filogaso. Si torna, per gli alunni di Filogaso, quindi, alla didattica a distanza fino a mercoledì prossimo, salvo proroghe, ciò allo scopo di completare i test antigenici su alunni, docenti e personale amministrativo e tecnico, che potrebbero aver avuto contatti con persone positive al test antigenico e delle quali si attende l’esito del tampone molecolare.