Covid, 20 nuovi casi nel Vibonese su 142 in Calabria

Il dato dei contagi nel bollettino è stabile ma con meno tamponi eseguiti. Un solo decesso in tutta la regione

Sono 142 (ma con un numero più basso di tamponi 1.733 per 1.608 soggetti testati), i nuovi positivi, ieri erano 127, riscontrati in Calabria nelle ultime 24 ore. Significativa la diminuzione dei decessi: 1 a fronte dei 7 del giorno precedente: in totale dall’inizio della pandemia, le vittime sono 625. Un solo ingresso tra i ricoverati nei reparti di area medica (234) mentre scendono di uno (25) quelli in terapia intensiva. Si riduce il numero degli isolati a domicilio: sono 239 in meno (7.305); aumentano i guariti +380 (26.144). I casi attivi sono 7.564 e quelli chiusi 26.769. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 509.214 soggetti per un totale 538.810 tamponi eseguiti con 34.333 positivi e 474.881 negativi. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 42, Catanzaro 1, Crotone 0, Vibo Valentia 20, Reggio Calabria 79. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 3.027 (54 in reparto Ao di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano; 4 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 7 all’Ospedale da Campo; 9 in terapia intensiva, 2.933 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 7.085 (6.818 guariti, 267 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1.907 (14 in reparto all’Ao di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 9 in reparto all’AOU Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1.872 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 3.100 (3.009 guariti, 91 deceduti); Crotone: Casi attivi 141 (9 in reparto; 132 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.510 (2.467 guariti, 43 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 459 (14 ricoverati, 445 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.533 (2.489 guariti, 44 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.980 (83 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 13 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 11 in terapia intensiva; 1.873 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 11.232 (11.052 guariti, 180 deceduti).