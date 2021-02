Covid 19, sospetta positività per due alunni della scuola primaria De Maria di Vibo Marina

Positivi al test antigenico, si attende la comunicazione ufficiale dell’Asp sui tamponi molecolari. Le rispettive classi poste in quarantena

Altri due casi di sospetto contagio da Covid 19 tra gli alunni delle scuole di Vibo Marina. Due bambini che frequentano la scuola primaria Pasquale De Maria sono risultati infatti positivi al tampone antigenico e sono in attesa che l’Asp comunichi ufficialmente il risultato del tampone molecolare. Cautelativamente, quindi, le classi interessate (i bambini infatti frequentano due classi diverse) verranno poste in quarantena, in attesa degli ulteriori test che saranno effettuati dalle autorità sanitarie anche sugli altri alunni.

Nei giorni precedenti, si ricorderà, anche altri bambini, della scuola elementare di Bivona e della scuola media di Vibo Marina, tutti rientranti (come il De Maria) nell’Istituto comprensivo Amerigo Vespucci erano stati riscontrati positivi al tampone molecolare e per questo era stata disposta la sospensione delle lezioni in presenza ed il ripristino della didattica a distanza.