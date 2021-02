Covid Calabria, calano i nuovi positivi: nel Vibonese cinque casi

In tutta le regione si registrano 118 contagi e una vittima mentre crescono i ricoverati. In provincia di Vibo i casi attivi tornano sopra quota 500

Informazione pubblicitaria

Calano i nuovi positivi in Calabria (+118 contro i +170 di ieri) ma a fronte di un numero quasi dimezzato di tamponi (1.042 contro 2.053). Anche oggi si registra una vittima (667 il totale) e si conferma l’incremento visto ieri dei ricoverati in area medica (+9, 176) e in terapia intensiva (+3, 19). Calano di 37 gli isolati a domicilio (6.147) e crescono di 142 i guariti (29.695), mentre i casi attivi passano dai 6.367 di ieri ai 6.342 di oggi. I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 6, Catanzaro 1, Vibo Valentia 5 e Reggio Calabria 106.

Ad oggi, da inizio pandemia, sono stati sottoposti a test 537.967 soggetti per un totale di 569.685 tamponi con 36.704 positivi. Sono questi i dati giornalieri del dipartimento Tutela della Salute della Regione. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 2.442 (38 in reparto Ao di Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano;1 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 3 all’Ospedale da Campo; 6 in terapia intensiva, 2.378 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.267 (7.985 guariti, 282 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.483 (11 in reparto all’AO di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all’Aou Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1.458 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.688 (3.592 guariti, 96 deceduti). Crotone: casi attivi 135 (6 in reparto; 129 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.628 (2.585 guariti, 43 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 506 (14 ricoverati, 492 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.887 (2.834 guariti, 53 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.726 (68 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 10 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.640 in isolamento domiciliare); casi chiusi 12.583 (12.390 guariti, 193 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti). Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 96.