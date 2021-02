Covid, nuova impennata in Calabria: 278 casi e tre decessi

Nel Vibonese confermati 22 nuovi contagi, i casi attivi sono 469 di cui 16 ricoverati in ospedale

Nuova impennata dei contagi in Calabria. Sono infatti 278, ieri erano 16, i nuovi casi di coronavirus registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. I decessi sono 3 che portano il totale dei decessi a 671. C’è un ricoverato in meno nei reparti di area medica (180) mentre la situazione delle terapie intensive rimane stabile per il secondo giorno consecutivo (19). Sono 28 in meno gli isolati a domicilio (5.970) e 304 i guariti (30.258). I casi attivi sono 6.169 e quelli chiusi (37.098). In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 542.311 soggetti per un totale 574.228 tamponi eseguiti.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 37.098 e quelle negative 505.213. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 49, Catanzaro 51, Crotone 13, Vibo Valentia 22, Reggio Calabria 143. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 2.338 (38 in reparto AO di Cosenza; 9 in reparto al presidio di Rossano;1 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 4 all’Ospedale da Campo; 7 in terapia intensiva, 2.275 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 8.425 (8.143 guariti, 282 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1.501 (10 in reparto all’AO di Catanzaro; 4 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all’AOU Mater Domini; 4 in terapia intensiva; 1.479 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 3.726 (3.628 guariti, 98 deceduti); Crotone: Casi attivi 137 (7 in reparto; 130 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2.648 (2.605 guariti, 43 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 469 (16 ricoverati, 453 in isolamento domiciliare);Casi chiusi 2.961 (2.908 guariti, 53 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.674 (74 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 9 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.583 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 12.860 (12.665 guariti, 195 deceduti).