Covid: contagi in calo in Calabria (+187), tre i decessi

Il bollettino regionale conferma i 32 casi nel Vibonese dove gli attualmente positivi salgono ora a quota 537 con 16 ricoveri ospedalieri

In calo, nelle ultime 24 ore, il numero dei contagi riscontrati in Calabria: 187, ieri erano 241, con 2.444 tamponi eseguiti su 2.294 soggetti. Tre i nuovi decessi che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 680. Meno due ricoverati nei reparti di area medica (+187) e uno in più nelle terapie intensive (20). Sono 66 in più gli isolati a domicilio (6.097) e 119 i guariti (30.736). I casi attivi ammontano a 6.304 e quelli chiusi, 31.416. In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 549.628 soggetti per un totale di 582.134 tamponi eseguiti di cui 511.908 negativi. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 71, Catanzaro 9, Crotone 15, Vibo Valentia 32, Reggio Calabria 60.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 2.393 (39 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 12 in reparto al presidio di Rossano;2 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 3 all’ospedale da Campo; 3 in terapia intensiva, 2.330 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 8.552 (8.264 guariti, 288 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1.494 (10 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 3 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 4 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.470 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 3.776 (3.678 guariti, 98 deceduti); Crotone: Casi attivi 154 (8 in reparto; 146 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 2673 (2.630 guariti, 43 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 537 (16 ricoverati, 521 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 3.005 (2.950 guariti, 55 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.676 (78 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 8 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 1.580 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 13.101 (12.905 guariti, 196 deceduti).