Alunni positivi al Covid a Zungri, il sindaco Galati prolunga la chiusura delle scuole

I casi accertati con test rapidi e tamponi. Le lezioni in presenza vengono sospese fino al 12 marzo. Predisposta la sanificazione degli uffici comunali

Iniziano a pervenire i primi risultati in merito alla campagna screening portata avanti dall’Asp di Vibo Valentia sui ragazzi frequentanti le scuole di Zungri. Ne dà contezza il sindaco Francesco Galati attraverso i social. In un post pubblicato sulla pagina Fb dell’ente viene specificato: «Dai risultati del tampone antigenico (tampone veloce) è risultato positivo un altro alunno che va ad aggiungersi ad altri due alunni già riscontrati positivi nei giorni scorsi con tampone molecolare e tampone antigenico».

Scuole chiuse fino al 12 marzo

Proprio per questi motivi, il primo cittadino ha inteso «prolungare la chiusura delle scuole sino al 12 marzo al fine di valutare l’evolversi della situazione evitando la diffusione del focolaio di infezione in atto». L’invito è quello di mantenere atteggiamenti prudenti nei confronti di un virus che, nelle ultime ore, ha portato all’istituzione di ben quattro zone rosse all’interno dei confini provinciali: «Ricordo a tutti di fare in modo che i ragazzi restino in casa limitando gli incontri con i compagni anche all’aperto», conclude Galati.

Nell’ultimo bollettino reso noto dal Comune in merito alla situazione epidemiologica, i casi di coronavirus sono 5, riconducibili al medesimo nucleo familiare. Altre due persone sono risultate positive con test rapido e sono in attesa di riscontri con il tampone molecolare.

Sanificazione nei locali del Comune

A partire da domani, 3 marzo, e per le successive 48 ore, gli uffici comunali rimarranno chiusi ai dipendenti e al pubblico per consentire la sanificazione dei locali. La presentazione di atti/pratiche/istanze al protocollo Comunale dovrà avvenire per via telematica. Maggiori informazioni sono contenute sul sito del Comune.