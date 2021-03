Patologie del piede e postura, screening gratuiti a Pizzo – Video

Il centro New Delta impegnato a promuovere la prevenzione delle patologie posturali con una serie di iniziative

Informazione pubblicitaria

di Rossella Galati



La podologia è l’ultimo servizio, in ordine di tempo, che l’Istituto medico scientifico di medicina generale e specialistica New Delta di Pizzo ha inserito tra le prestazioni erogate per soddisfare al meglio le richieste dell’utenza, dalla neurologia alla psichiatria, dalla fisioterapia alla medicina interna. Il centro, nato in Sicilia nel 1999, con una prima sede a Messina e tre anni dopo con una seconda in Calabria, da sempre assicura uno spazio importante all’attività didattico-scientifica, promuovendo una serie di incontri su tematiche di interesse generale, tra tutte la posturologia.

L’importanza del piede sano

Errori posturali infatti possono creare nel tempo problematiche che rischiano di sfociare in vere e proprie patologie. «Il piede sano corrisponde anche a un fisico sano – evidenzia il direttore sanitario Giuseppe Gambardella, neurologo e neurochirurgo, esperto in posturologia -. Il piede è il punto di contatto tra noi e il mondo per cui noi viviamo poggiandoci sui nostri piedi. Un cattivo appoggio del piede significa una cattiva salute. La patologia del piede oggi è molto importante se pensiamo al piede diabetico, al piede artrosico. Avere un piede sano dunque significa avere uno scheletro sano».

Screening gratuiti

Proprio per questo si sta lavorando, Covid permettendo, all’organizzazione di screening gratuiti sul territorio vibonese, in programma per il prossimo 19 giugno. «Indubbiamente ci stiamo organizzando per fare uno screening conoscitivo delle patologie della colonna vertebrale e poi faremo un corso con crediti formativi Ecm per il personale sanitario in senso lato – annuncia Gambardella – per informarlo sulle ultime novità in merito ai trattamenti sia della colonna vertebrale che del piede». Un tema di grande importanza dunque che sarà approfondito nel corso della nuova puntata di LaC Salute che andrà in onda sabato alle 15.30 su LaC Tv canale 19, direttamente dal centro medico, nel corso della quale interverrà anche la dottoressa in podologia Grazia Perugino.