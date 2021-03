Covid: in Calabria 156 casi, 30 contagi nel Vibonese

I dati del bollettino regionale evidenziano anche sei decessi e 166 guariti

Sono 156 i nuovi contagi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore su 1.795 tamponi effettuati. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche sei decessi e 166 guariti.

In Calabria – si aggiunge nel documento – ad oggi sono stati sottoposti a test 603.400 soggetti per un totale di 641.087 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 43.667, quelle negative 559.773. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 59, Catanzaro 5, Crotone 2, Vibo Valentia 30, Reggio Calabria 60, Altra Regione o Stato estero 0.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 3.945 (63 in reparto AO di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 13 in terapia intensiva, 3.818 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.189 (8.867 guariti, 322 deceduti).

Catanzaro: casi attivi 2.104 (35 in reparto all’AO di Catanzaro; 9 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 22 in reparto all’AOU Mater Domini; 13 in terapia intensiva; 2.025 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.113 (4.007 guariti, 106 deceduti).

Crotone: casi attivi 726 (30 in reparto; 696 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.828 (2.779 guariti, 49 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 543 (15 ricoverati, 528 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.571 (3.505 guariti, 66 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 1.343 (80 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 10 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva; 1.246 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.946 (14.714 guariti, 232 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).