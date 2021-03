Riesplodono i contagi a Fabrizia, 10 le persone risultate positive al Covid

A comunicarlo è il sindaco Francesco Fazio che invita la cittadinanza a non uscire di casa e ad attenersi alle disposizioni della zona rossa

Informazione pubblicitaria

Riesplodono i contagi a Fabrizia. Sono 10 i positivi al test molecolare. «Le persone affette da virus – informa il sindaco Francesco Fazio attraverso una nota sui social – sono tutte in buone condizioni e appartengono agli stessi nuclei familiari. Grazie al tracciamento -prosegue- sono in isolamento da circa una settimana».

Nel centro montano del vibonese la situazione era tornata sotto controllo da circa un mese, dopo essere stato dichiarato zona rossa per l’elevato numero di contagi. Da qualche settimana nel comune si erano azzerati i casi di Covid, fino alla scorse ore quando l’esito del tampone molecolare a cui si sono sottoposte 10 persone, ha dato per tutti esito positivo, facendo di fatto rialzare il livello di attenzione. Altre 8 persone sono state poste in isolamento fiduciario in attesa dell’esito del test che sarà effettuato nella giornata di domani. Il primo cittadino di Fabrizia, nell’augurare una pronta guarigione alle persone risultate positive si rivolge alla cittadinanza invitandola a «rimanere nelle proprie case e di uscire solo per estrema necessità, di usare i dispositivi di sicurezza, distanziamento sociale, igienizzazione delle mani e di attenersi alle disposizioni della zona rossa, imposte dal Governo»