Covid, in Calabria calano i contagi ma con meno tamponi: 15 casi nel Vibonese

Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione. Due i decessi mentre aumentano i ricoveri: +12

Sono 201 i casi positivi al coronavirus registrati in Calabria nelle ultime ventiquattro ore. Numeri più bassi rispetto ai giorni scorsi, a fronte però solo di 1428 tamponi analizzati. I decessi sono stati due; dodici le persone ricoverate nell’ultima giornata. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione.

I contagi accertati nella provincia di Vibo Valentia sono 15, cifra che porta il totale a 573 casi attivi.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 621.909 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 661.274 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 46.311 (+201 rispetto a ieri), quelle negative 575.598.

I casi provincia per provincia

– Cosenza: casi attivi 5.100 (96 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 17 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 15 in terapia intensiva, 4.939 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9.262 (8.925 guariti, 337 deceduti).

– Catanzaro: casi attivi 2.382 (61 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 28 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 13 in terapia intensiva; 2.270 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.263 (4.155 guariti, 108 deceduti).

– Crotone: casi attivi 877 (36 in reparto; 841 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3005 (2.955 guariti, 50 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 573 (15 ricoverati, 558 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.704 (3.635 guariti, 69 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1.350 (80 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 13 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.249 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.436 (15.198 guariti, 238 deceduti).

– Altra Regione o stato estero: casi attivi 50 (50 in isolamento domiciliare); casi chiusi 309 (309 guariti).

I casi di oggi

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 55, Catanzaro 18, Crotone 8, Vibo Valentia 15, Reggio Calabria 105. Altra Regione o stato estero 0.