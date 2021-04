Covid, un morto e 26 nuovi casi nel Vibonese: il bollettino regionale

In tutta la Calabria sono 448 i nuovi contagi registrati nelle ultime ventiquattro ore e due i decessi

Nelle ultime ventiquattro ore in provincia di Vibo Valentia sono 26 i nuovi casi positivi al coronavirus. Si registra anche un decesso. È quanto emerge dal bollettino della Regione, che oggi riporta in totale, in Calabria, 448 nuovi contagi e due morti.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 638.174 soggetti per un totale di 679.005 tamponi eseguiti (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 48.393 (+448 rispetto a ieri), quelle negative 589.781.

I casi di oggi

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 166, Catanzaro 77, Crotone 61, Vibo Valentia 26, Reggio Calabria 109, Altra Regione o Stato estero 9.

I dati provincia per provincia

– Cosenza: CASI ATTIVI 5.466 (114 in reparto AO di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano;15 al presidio ospedaliero di Acri; 18 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’Ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 5.283 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9.630 (9.267 guariti, 363 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2.646 (56 in reparto all’AO di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 28 in reparto all’AOU Mater Domini; 14 in terapia intensiva; 2538 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 4.461 (4.356 guariti, 105 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 1.015 (40 in reparto; 975 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.207 (3.153 guariti, 54 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 433 (16 ricoverati, 417 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 3.950 (3.879 guariti, 71 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.436 (93 in reparto all’AO di Reggio Calabria; 12 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 1.325 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 15.780 (15.536 guariti, 244 deceduti).

– Altra Regione o Stato estero: CASI ATTIVI 60 (60 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 309 (309 guariti).

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 212.