Covid, più tamponi e tanti contagi: sono 43 i nuovi casi registrati nel Vibonese

Il bollettino regionale riferisce di 503 positivi e 11 morti nelle ultime 24 ore in tutta la Calabria. Circa 3.800 i test effettuati

Sono 43 i nuovi contagi registrati oggi nella provincia vibonese, dove però non si è registrato alcun decesso.

Il numero di casi positivi al test Covid nelle ultime 24 ore tornano a salire in maniera preoccupante in tutta la Calabria, a fronte di circa 3.800 tamponi effettuati. Secondo quanto riportato dal bollettino quotidiano della Regione sono 503 i nuovi positivi e 11 morti (nessuno in provincia di Vibo).

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 648.897 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 691.819 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 50.099 (+503 rispetto a ieri), quelle negative 598.798. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza: 134 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 18 in reparto al presidio di Rossano;14 al presidio ospedaliero di Acri; 20 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all’ospedale da Campo; 17 in terapia intensiva, 5.799 in isolamento domiciliare; 9.428 guariti, 390 deceduti.

Catanzaro: 55 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 10 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 28 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 13 in terapia intensiva; 2626 in isolamento domiciliare; 4.538 guariti, 106 deceduti.

Crotone: 43 in reparto; 1008 in isolamento domiciliare; 3.357 guariti, 60 deceduti.

Vibo Valentia: 17 ricoverati, 417 in isolamento domiciliare; casi 3945 guariti, 73 deceduti.

Reggio Calabria: 92 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 17 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in terapia intensiva; 1.393 in isolamento domiciliare; 15.850 guariti, 254 deceduti.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 229, Catanzaro 66, Crotone 78, Vibo Valentia 43, Reggio Calabria 87.