Antonio Talesa nuovo referente sanitario aziendale dell’Asp di Vibo Valentia

La nomina decisa dal commissario Maria Bernardi. Le congratulazioni dei sindacati: «Ci sarà collaborazione proficua»

Il nuovo referente sanitario aziendale dell’Asp di Vibo Valentia è il dottor Antonio Talesa, attuale direttore dell’area centrale del 118. Soddisfazione è stata espressa dai rappresentanti territoriali Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl – Luciano Contartese, Antonino D’Aloi e Domenico Pafumi – che si sono congratulati con il medico per la nomina effettuata dal commissario dell’Azienda sanitaria provinciale, Maria Bernardi.

«A lui riconosciamo – scrivono in una nota -non solo “il profilo curriculare e la qualificata esperienza maturata” (come si legge nella delibera commissariale, ndr), ma anche altre importanti capacità che saranno per lui utili ad affrontare con urgenza le problematicità esistenti. Vogliamo, dunque, come sindacati, salutare questa nomina con un sentito augurio di buon lavoro, confidando inoltre in un autentico spirito di collaborazione, ognuno per i propri distinti ruoli, per individuare i nodi su cui lavorare e per migliorare e garantire i livelli di qualità dei servizi sanitari all’intera comunità vibonese».