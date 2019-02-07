Le nomine decise con apposite delibere dal commissario dell’Azienda Angela Caligiuri al fine di garantire la continuità dei servizi

Michelangelo Miceli, 65 anni, nuovo referente sanitario dell’Asp di Vibo Valentia, Elisabetta Tripodi, 53 anni, nuovo direttore amministrativo. Queste le nomine del commissario dell’Azienda sanitaria provinciale, Angela Caligiuri che ha provveduto con apposite delibere ai nuovi incarichi sino alla durata in carica del commissario. Michelangelo Miceli – già direttore sanitario dell’Asp – due settimane fa era stato chiamato dalla stessa Caligiuri a dirigere il Distretto sanitario unico provinciale (che ha sostituito i distretti di Vibo, Serra e Tropea)

al fine di non pregiudicare l’andamento dell’attività sanitaria e garantire altresì la continuità gestionale e tenendo conto della decisione del giudice del Lavoro, Ilario Nasso, che nel giugno scorso – accogliendo un ricorso di Anna Maria Renda, dirigente medico dell’Asp e già direttore del Distretto sanitario – ha bocciato i criteri seguiti dalla stessa Caligiuri per arrivare alla designazione del direttore del Distretto sanitario unico nella persona di Vincenzo Damiani, 58 anni, medico di Serra San Bruno.

Elisabetta Tripodi, già sindaco di Rosarno dal 2010 al 2015, è attualmente segretario comunale a San Ferdinando, sino allo scorso anno ha ricoperto il delicato incarico di direttore amministrativo dell’Asp di Reggio Calabria. Le due nomine al fine di assicurare la continuità e l’efficacia dell’azione amministrativa e gestionale e per garantire le funzioni di indirizzo e controllo dei servizi amministrativi e sanitari. LEGGI ANCHE: Medicina e chirurgia d’urgenza a Vibo, l’Asp corre ai ripari

