Altri tre contagi da coronavirus a Zungri dove però i risultati dei tamponi arrivano a rilento

Festa di compleanno bloccata a Rombiolo dal sindaco in quanto erano presenti troppe persone. Alto il rischio di assembramenti e così al primo cittadino Domenico Petrolo non è rimasto che mandare tutti a casa al fine di prevenire possibili contagi da coronavirus. Sempre a Rombiolo sono invece sei i nuovi contagiati, tra cui una bambina ricoverata all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. Si registrano poi altri tre casi a Zungri. “Continuano ad arrivare a rilento con grande difficoltà i risultati dei tamponi effettuati ieri tra il 29 ed il 31 dicembre. Purtroppo – spiega il sindaco Franco Galati – devo comunicare che sono risultate positive altre tre persone, già in isolamento domiciliare. Al momento, quindi, il numero dei positivi a Zungri sale a 21. Mancano ancora i risultati su diversi tamponi di controllo e da tracciamento contatti, effettuati nei giorni scorsi, per i quali speriamo di avere presto notizie”.