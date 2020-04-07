Nel piccolo paese montano si registrano quattro casi ma arrivano buone notizie: nessuna delle persone venute a contatto con loro risulta contagiata

Arrivano notizie positive da Cassari di Nardodipace in tema di coronavirus dove da venerdì si registrano quattro casi. Sono stati infatti effettuati nove tamponi su alcune persone venute a contatto con i contagiati e tutti sono risultati negativi al coronavirus. Una buona notizia per il paese – che dista ben 37 chilometri da Nardodipace – in cui una grande opera di prevenzione e controllo la stanno facendo, al pari dell’intero territorio comunale, i carabinieri della locale Stazione la cui attività viene lodata dal sindaco Antonio Demasi.

In programma ci sono altri tamponi, ma il fatto che ben nove cittadini venuti a contatto con i quattro contagiati siano risultati tutti negativi al coronavirus, è di certo una buona notizia. I quattro contagiati si trovano in isolamento domiciliare e le loro condizioni di salute sono al momento discrete.



