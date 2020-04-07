Arrivano notizie positive da Cassari di Nardodipace in tema di coronavirus dove da venerdì si registrano quattro casi. Sono stati infatti effettuati nove tamponi su alcune persone venute a contatto con i contagiati e tutti sono risultati negativi al coronavirus. Una buona notizia per il paese – che dista ben 37 chilometri da Nardodipace – in cui una grande opera di prevenzione e controllo la stanno facendo, al pari dell’intero territorio comunale, i carabinieri della locale Stazione la cui attività viene lodata dal sindaco Antonio Demasi.
In programma ci sono altri tamponi, ma il fatto che ben nove cittadini venuti a contatto con i quattro contagiati siano risultati tutti negativi al coronavirus, è di certo una  buona notizia. I quattro contagiati si trovano in isolamento domiciliare e le loro condizioni di salute sono al momento discrete.

LEGGI ANCHE: Coronavirus: quattro casi positivi a Cassari di Nardodipace