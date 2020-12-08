Contagiati anche altri componenti dello stesso nucleo familiare. Salgono a 22 le vittime nel Vibonese

E’ deceduto all’ospedale di Vibo Valentia un anziano di 82 anni, di Joppolo, ricoverato nei giorni scorsi per contagio da coronavirus. Resta ricoverata la moglie, pure lei contagiata. Altri due componenti dello stesso nucleo familiare – anche loro contagiati – si trovano invece in quarantena domiciliare. L’Asp di Vibo sta cercando di ricostruire i possibili contatti avuti dai componenti di tale famiglia. Restano quindi tre, al momento, i contagiati a Joppolo, mentre con il decesso odierno salgono a 22 a Vibo e provincia i decessi per coronavirus dall’inizio della pandemia.