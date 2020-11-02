Si tratta di un 63enne di Francica che da alcuni giorni presentava gravi difficoltà respiratorie

Si registra un decesso per coronavirus all’ospedale di Vibo Valentia. Si tratta di un 63enne residente a Francica. Il paziente si trovava intubato e per gran parte della sua degenza le condizioni di salute sono rimaste stabili. Il peggioramento è avvenuto negli ultimi giorni, con difficoltà respiratorie (si trovava ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale di Vibo) che hanno portato al decesso nella serata di ieri. Salgono quindi a 119 le vittime in Calabria per il coronavirus dall’inizio della pandemia. L’ultimo decesso per coronavirus si era registrato il 3 ottobre quando a venire meno è stato un 61enne di Stefanaconi ricoverato a Cosenza.