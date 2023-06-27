Social
Sanità
Crollo all’ospedale di Vibo, il commissario Asp: «Ventuno milioni per ristrutturare» - Video
27 giugno, 2023
Il debutto

Asp Vibo, il nuovo commissario Tomao: «Cominceremo dal Pronto soccorso». Poi l’allarme sull'influenza: «Vaccino o caos»

L’ex prefetto che ha preso il posto di Piscitelli ha incontrato i giornalisti. Dal direttore sanitario Ilario Lazzaro il monito: «Puntiamo sulla campagna vaccinale per scongiurare l’assalto agli ospedali». Poi sulla conferenza stampa è calato il gelo alla notizia della morte cerebrale del piccolo Francesco
Enrico De Girolamo
Asp Vibo, il nuovo commissario Tomao: «Cominceremo dal Pronto soccorso». Poi l’allarme sull'influenza: «Vaccino o caos»
Sanità

Bimbo salvato allo Jazzolino, Nursind: «A Vibo eccellenze sanitarie che vanno difese e valorizzate»

Il sindacato esprime il suo ringraziamento al primario di Chirurgia Franco Zappia e a tutta la squadra che ha operato il piccolo schiacciato da una trave al Parco urbano strappandolo alla morte: «La vostra dedizione è il volto migliore della medicina»
Redazione
Bimbo salvato allo Jazzolino, Nursind: «A Vibo eccellenze sanitarie che vanno difese e valorizzate»
Sanità

L’unione fa la forza (della sanità): nei comuni delle Serre i medici di base lavoreranno in team per offrire assistenza continuativa e capillare

Imminente l'avvio dell'Aggregazione funzionale territoriale (Aft). Coinvolti nel progetto 15 dottori, 2 infermieri e 2 amministrativi. Il coordinatore Arena: «Garantirà una risposta efficiente ai bisogni di salute della popolazione»
Redazione
L’unione fa la forza (della sanità): nei comuni delle Serre i medici di base lavoreranno in team per offrire assistenza continuativa e capillare
Sanità

Tomao nuovo commissario dell'Asp di Vibo, la Cisl: «Subito tavolo di confronto per analizzare criticità e soluzioni»

Il sindacato dà il benvenuto al prefetto in quiescenza che ha preso il posto di Vittorio Piscitelli: «Auspichiamo maggiore sinergia con la Regione, affinché questo territorio abbia pari diritti rispetto ad altre realtà»
Redazione
Tomao nuovo commissario dell'Asp di Vibo, la Cisl: «Subito tavolo di confronto per analizzare criticità e soluzioni»

Economia e Lavoro

Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà

5 settembre 2025
Ore 18:44
Lavoro irregolare, storie di sfruttamento e precarietà
Cultura

Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura

9 settembre 2025
Ore 18:28
Vibo: il sistema bibliotecario a un anno dalla chiusura
Cronaca

Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta

10 settembre 2025
Ore 13:32
Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta
Società

Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani

6 settembre 2025
Ore 17:08
Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani
Cronaca

Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta

10 settembre 2025
Ore 13:32
Incidente al Parco di Vibo, il piccolo non ce l'ha fatta
Società

Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani

6 settembre 2025
Ore 17:08
Vibo Marina e il legame con Giorgio Armani
Sanità

Asp Vibo, Marasco: «Infermieri senza premio di produttività da 5 anni, è inaccettabile»

In qualità di componente del comitato ristretto dei sindaci, il primo cittadino di Nicotera e operatore sanitario allo Jazzolino esprime preoccupazione e si rivolge ai commissari affinché la questione venga sbloccata: «I fondi ci sono»
Asp Vibo, Marasco: «Infermieri senza premio di produttività da 5 anni, è inaccettabile»
Sanità

«Piscitelli stava restituendo credibilità all'Asp di Vibo, averlo mandato via rivela tensioni e resistenze occulte»

Secondo il noto medico vibonese Soccorso Capomolla l’addio del commissario segna il punto critico di un percorso tra tentativi di risanamento e ostilità più o meno esplicite : «Ora il futuro dell’Azienda sanitaria dipende dalla capacità delle istituzioni di garantire continuità e liberarla dagli affarismi»
«Piscitelli stava restituendo credibilità all'Asp di Vibo, averlo mandato via rivela tensioni e resistenze occulte»
Sanità

Asp di Vibo, il commissario Orlando: «Presentata la bozza del nuovo atto aziendale, ma non accetteremo richieste impossibili»

Il funzionario che fa parte della triade ha partecipato alla Conferenza dei sindaci nel corso della quale è stato presentato il documento che riscrive (dopo 10 anni) organizzazione e approcci operativi. E su Piscitelli: «Non conosco le ragioni dell’avvicendamento con Tomao, ma sono orgoglioso di aver lavorato con lui»
Asp di Vibo, il commissario Orlando: «Presentata la bozza del nuovo atto aziendale, ma non accetteremo richieste impossibili»
Sanità

Al Pronto soccorso durante la vacanza a Tropea: coppia di turisti rientra a Torino e dona 5 sedie a rotelle

Costretti a ricorrere alle cure del nosocomio, hanno notato le condizioni fatiscenti dei presidi sanitari usati per trasportare i pazienti. La gratitudine della dirigente medica: «L'Asp di Vibo rifletta su questo, chiedere supporti nuovi è spesso un'impresa impossibile»
Al Pronto soccorso durante la vacanza a Tropea: coppia di turisti rientra a Torino e dona 5 sedie a rotelle
Sanità

Non ci sono anestesisti, l'Asp di Vibo costretta a reperirli attraverso una società di Messina a 84 euro l'ora

Solo 11 specialisti disponibili per i tre ospedali vibonesi ma ne servirebbero almeno 27. Il servizio è stato così affidato all'esterno per una spesa complessiva di 137mila euro
Non ci sono anestesisti, l'Asp di Vibo costretta a reperirli attraverso una società di Messina a 84 euro l'ora
Sanità

Asp Vibo, 118 senza medici per le ambulanze. Piperno: «Che fine ha fatto la Task force Emergenza estate?»

Il delegato sindacale Smi denuncia la mancata attivazione del servizio annunciato all’inizio di luglio: «Situazione che spesso vede i pochi dottori in servizio impegnati nei trasferimenti di pazienti in altre province»
Asp Vibo, 118 senza medici per le ambulanze. Piperno: «Che fine ha fatto la Task force Emergenza estate?»
Sanità

Guardia medica chiusa la sera di Ferragosto, il sindaco di Dasà: «Non ne possiamo più, basta alibi sulla mancanza di dottori»

Un'anziana sta male e il primo cittadino, dopo le telefonate a vuoto, si reca alla postazione di continuità assistenziale di Acquaro trovandola deserta. La denuncia sui social e l'appello ai commissari Asp
Guardia medica chiusa la sera di Ferragosto, il sindaco di Dasà: «Non ne possiamo più, basta alibi sulla mancanza di dottori»
Sanità

Addio code per il ticket all'Asp di Vibo Valentia: attivati i servizi di pagamento on-line

Sono state inoltre installate le casse di riscossione automatica allo Jazzolino e al poliambulatorio di Moderata Durant. Ulteriori sportelli arriveranno poi in altre sedi
Addio code per il ticket all'Asp di Vibo Valentia: attivati i servizi di pagamento on-line
Sanità

Infermieri salvano donna in spiaggia, Nursind: «Vibo può contare su professionisti preparati e umani»

Il sindacato plaude ai due operatori sanitari dello Jazzolino che fuori dal servizio hanno soccorso una 58enne colta da malore mentre faceva il bagno a Vibo Marina.E sulla mancanza di ambulanze rilancia: «Importante rafforzare il sistema di emergenza-urgenza»
Infermieri salvano donna in spiaggia, Nursind: «Vibo può contare su professionisti preparati e umani»
Sanità

Sanità vibonese in piena crisi, il 26 agosto nuova conferenza dei sindaci: focus su atto aziendale e programmazione futura

A convocare l’incontro il presidente dell’organismo e sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano: «Occasione giusta per un confronto tra tutte le parti»
Sanità vibonese in piena crisi, il 26 agosto nuova conferenza dei sindaci: focus su atto aziendale e programmazione futura
Sanità

Gravi carenze all’ospedale di Tropea, il Ms5 Vibo a Sicari (Fdi): «Cos'ha fatto chi ha governato la Regione finora?»

Il Coordinamento provinciale e Gruppo territoriale a seguito delle dichiarazioni del segretario cittadino di Fratelli d’Italia sulle difficoltà del nosocomio della cittadina turistica e la necessità di interventi concreti: «Si faccia carico della sua responsabilità politica non da spettatore»
Gravi carenze all’ospedale di Tropea, il Ms5 Vibo a Sicari (Fdi): «Cos'ha fatto chi ha governato la Regione finora?»
Sanità

Farmacia territoriale, a Serra consegna dei medicinali a domicilio: la normalità finora inconcepibile di un servizio che non c'era - VIDEO

«L’idea – spiega il sindaco Barillari – è nata lo scorso anno, nel periodo in cui si sono registrate le maggiori criticità nell’erogazione dei farmaci, con l’utenza costretta ad attendere per ore e ore il proprio turno»
Farmacia territoriale, a Serra consegna dei medicinali a domicilio: la normalità finora inconcepibile di un servizio che non c'era - VIDEO
Sanità

Sanità Vibo, Giordano (Conferenza dei sindaci) replica al Forum terzo settore: «Il Piano di Zona è solo una bozza dell'Asp, tutti saranno coinvolti»

Mentre il documento inviato ieri è ancora al vaglio, si attende il rientro del commissario Vittorio Piscitelli per indire a stretto giro una riunione con tutte le parti interessate
Sanità Vibo, Giordano (Conferenza dei sindaci) replica al Forum terzo settore: «Il Piano di Zona è solo una bozza dell'Asp, tutti saranno coinvolti»
Sanità

Trovato un posto in una clinica di Catanzaro per la 58enne di Serra affetta da Sla che da un mese attendeva in Rianimazione a Lamezia

La donna è stata accolta alla San Vitaliano. I familiari: «Sono stati giorni duri, ora speriamo possa riprendersi un po' e tornare a casa»
Trovato un posto in una clinica di Catanzaro per la 58enne di Serra affetta da Sla che da un mese attendeva in Rianimazione a Lamezia
Sanità

Tavolo tecnico sulla sanità a Vibo, protesta il Forum terzo settore: «Non invitati, ma il Piano di zona deve essere programmato insieme»

Il rammarico del portavoce Conocchiella a seguito della mancata convocazione: «Il documento pianifica su base locale e territoriale gli interventi e le risorse necessarie per assicurare una rete organica di servizi sociali e sanitari integrati. Perché interrompere il dialogo con le associazioni?»
Tavolo tecnico sulla sanità a Vibo, protesta il Forum terzo settore: «Non invitati, ma il Piano di zona deve essere programmato insieme»
Sanità

Emergenza Sanità nel Vibonese, si punta ad aumentare il numero delle guardie mediche: una ogni 5.000 abitanti

Il coordinamento della Conferenza dei sindaci presieduta da Salvatore Fortunato Giordano (Mileto) si è riunito per un focus sulla medicina territoriale
Emergenza Sanità nel Vibonese, si punta ad aumentare il numero delle guardie mediche: una ogni 5.000 abitanti
Sanità

Il caso del paziente di Mileto ricoverato nel Cosentino, la moglie: «Grazie per l'ascolto. Ci auguriamo di avere presto risposte dall’Asp»

Antonella Mignolo ringrazia il nostro network nell’auspicio che l’Azienda sanitaria firmi presto la convenzione con la vicina struttura Don Mottola, disponibile accogliere il marito: «Tante persone bisognose di cure e anche della vicinanza dei propri cari»
Il caso del paziente di Mileto ricoverato nel Cosentino, la moglie: «Grazie per l'ascolto. Ci auguriamo di avere presto risposte dall’Asp»
Sanità

«Rsa di Drapia ancora non convenzionata, così sono costretta ad andare via dalla Calabria per poter assistere mio marito» - VIDEO

Parla la moglie del 72enne di Mileto che ha subito danni cerebrali dopo una caduta accidentale: «Azienda sanitaria sorda ai nostri appelli»
«Rsa di Drapia ancora non convenzionata, così sono costretta ad andare via dalla Calabria per poter assistere mio marito» - VIDEO
Sanità

All’Unical arriva il chirurgo vibonese Bonavina, tra i maggiori esperti al mondo di patologie dell’esofago: «Tornare in Calabria? Una sfida»

All’ospedale di Cosenza, sotto la guida del luminare originario di Tropea, sarà avviato un centro per la chirurgia esofagea unico nel Mezzogiorno, che punta a colmare un grave gap sanitario rispetto alle regioni settentrionali. Nel potenziamento del progetto medico s’inserisce anche il dottor Domenico La Torre, specializzato in Neurochirurgia
All’Unical arriva il chirurgo vibonese Bonavina, tra i maggiori esperti al mondo di patologie dell’esofago: «Tornare in Calabria? Una sfida»
Sanità

Dalle guardie mediche ai posti letto, oggi la prima riunione del tavolo tecnico sulla sanità e l’incontro alla Regione: «Le comunità vibonesi meritano risposte»

Dai confronti tra le parti emerse le necessità di ridurre il gap con le altre province e di garantire servizi all'interno di un comprensorio fortemente penalizzato
Dalle guardie mediche ai posti letto, oggi la prima riunione del tavolo tecnico sulla sanità e l’incontro alla Regione: «Le comunità vibonesi meritano risposte»
