Da oggi si riduce il periodo di validità e scatta l’obbligo di esibire il certificato verde per entrare alle Poste e nelle banche. Ecco tutti i divieti

Nuove regole sulla durata e utilizzo del Green pass e rischio sanzioni per gli over 50, circa un milione e 680mila persone, che ancora non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. Da oggi e fino al 15 giugno è in vigore quanto disposto dal Governo nel Dpcm del 21 gennaio.

La validità del Pass passa dagli attuali 9 mesi a 6 mesi con effetto retroattivo. Su questo punto l’Esecutivo sta valutando l’ipotesi di rendere il certificato verde «senza limiti» per chi ha ricevuto la dose booster. Da oggi, inoltre, il Pass (ottenibile tramite vaccino, tampone o certificato di guarigione) sarà richiesto per accedere in una serie di uffici ed esercizi commerciali e per svolgere alcune attività. In particolare il QR code dovrà essere mostrato per entrare alle poste, in banca, librerie e centri commerciali. [Continua in basso]

I titolari o gestori degli esercizi non sono però obbligati a verificare il possesso ma verranno effettuati controlli a campione. Senza il pass si potrà accedere a ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari, escluso in ogni caso il consumo sul posto. E ancora: è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie nonché quelle veterinarie, così come non sarà richiesto il Pass per accedere negli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia e delle polizie locali e negli uffici giudiziari e uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione di denunce o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci.



Altra regola che entra in vigore oggi è quella relativa alle multe per gli over 50 che non si sono sottoposti al vaccino obbligatorio. Nei loro confronti scatta una sanzione una tantum da 100 euro. Non rischiano, invece, multe le persone che non hanno fatto il vaccino per motivi di salute, salvo la presentazione di una certificazione medica.



Per chi ha compiuto più di 50 anni la prossima data da segnare sul calendario è quella del 15 febbraio. In tale giorno entra in vigore l’obbligo del Super Green pass (che si ottiene tramite vaccinazione o per guarigione) per tutti i lavoratori. Chi verrà sorpreso senza il certificato rischia una multa che varia dai 600 ai 1.500 euro. Certificato obbligatorio anche per entrare in negozi e centri commerciali.