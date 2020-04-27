Sopralluogo del dirigente nel presidio sanitario: «Appena le condizioni lo consentiranno valorizzeremo le potenzialità e i servizi presenti»

Il commissario straordinario dell’Asp di Vibo, Giuseppe Giuliano, si è recato questa mattina all’ospedale di Tropea per effettuare un sopralluogo. «La visita – si legge in una nota diramata dall’Asp – ha permesso al commissario di conoscere le varie problematiche sanitarie legate ai bisogni del territorio tropeano e di avere contezza degli importanti e qualificati servizi sanitari presenti».



Questo il suo commento a margine della visita: «Contemporaneamente ad un concreto programma di ricognizione dello stato di salute della sanità vibonese, siamo impegnati a realizzare una riorganizzazione dei servizi e avviare i necessari interventi per alimentare sicurezza e fiducia nei cittadini utenti della salute. In questa fase stiamo privilegiando, come era d’obbligo, il settore legato alla messa in sicurezza delle strutture sanitarie. Appena le condizioni lo consentiranno, è nostra intenzione valorizzare ulteriormente le potenzialità presenti e, compatibilmente con le risorse disponibili, potenziare i servizi presenti per renderli sempre più rispondenti alle esigenze dei pazienti».