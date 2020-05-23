Interventi in città e nella frazione marina per venire incontro alle richieste del vescovo

I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia hanno effettuato la sanificazione all’interno di alcune chiese di Vibo Valentia. Il corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito del sistema di protezione civile organizzato per fronteggiare l’emergenza in atto, effettua infatti interventi di sanificazione richiesti da strutture pubbliche o organizzazioni impegnate per attività sociali o assistenziali. In particolare, su richiesta del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Luigi Renzo, sono state oggetto di intervento la chiesa della Sacra Famiglia e la chiesa di Vibo Marina. Chiese che non rientrano tra i beni tutelati dal Mibact. Gli interventi di oggi si aggiungono ad altri interventi di sanificazione effettuati nelle settimane scorse in pubblici uffici.