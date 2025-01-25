La protesta prima della dialisi, a Tropea malati esasperati dalla carenza di personale: «Entriamo distrutti, usciamo peggio» - VIDEO

L’ex prefetto che ha preso il posto di Piscitelli ha incontrato i giornalisti. Dal direttore sanitario Ilario Lazzaro il monito: «Puntiamo sulla campagna vaccinale per scongiurare l’assalto agli ospedali». Poi sulla conferenza stampa è calato il gelo alla notizia della morte cerebrale del piccolo Francesco
Il sindacato esprime il suo ringraziamento al primario di Chirurgia Franco Zappia e a tutta la squadra che ha operato il piccolo schiacciato da una trave al Parco urbano strappandolo alla morte: «La vostra dedizione è il volto migliore della medicina»
Imminente l'avvio dell'Aggregazione funzionale territoriale (Aft). Coinvolti nel progetto 15 dottori, 2 infermieri e 2 amministrativi. Il coordinatore Arena: «Garantirà una risposta efficiente ai bisogni di salute della popolazione»
Il sindacato dà il benvenuto al prefetto in quiescenza che ha preso il posto di Vittorio Piscitelli: «Auspichiamo maggiore sinergia con la Regione, affinché questo territorio abbia pari diritti rispetto ad altre realtà»
In qualità di componente del comitato ristretto dei sindaci, il primo cittadino di Nicotera e operatore sanitario allo Jazzolino esprime preoccupazione e si rivolge ai commissari affinché la questione venga sbloccata: «I fondi ci sono»
Secondo il noto medico vibonese Soccorso Capomolla l’addio del commissario segna il punto critico di un percorso tra tentativi di risanamento e ostilità più o meno esplicite : «Ora il futuro dell’Azienda sanitaria dipende dalla capacità delle istituzioni di garantire continuità e liberarla dagli affarismi»
Il funzionario che fa parte della triade ha partecipato alla Conferenza dei sindaci nel corso della quale è stato presentato il documento che riscrive (dopo 10 anni) organizzazione e approcci operativi. E su Piscitelli: «Non conosco le ragioni dell’avvicendamento con Tomao, ma sono orgoglioso di aver lavorato con lui»
Costretti a ricorrere alle cure del nosocomio, hanno notato le condizioni fatiscenti dei presidi sanitari usati per trasportare i pazienti. La gratitudine della dirigente medica: «L'Asp di Vibo rifletta su questo, chiedere supporti nuovi è spesso un'impresa impossibile»
Il delegato sindacale Smi denuncia la mancata attivazione del servizio annunciato all’inizio di luglio: «Situazione che spesso vede i pochi dottori in servizio impegnati nei trasferimenti di pazienti in altre province»
Un'anziana sta male e il primo cittadino, dopo le telefonate a vuoto, si reca alla postazione di continuità assistenziale di Acquaro trovandola deserta. La denuncia sui social e l'appello ai commissari Asp
Il sindacato plaude ai due operatori sanitari dello Jazzolino che fuori dal servizio hanno soccorso una 58enne colta da malore mentre faceva il bagno a Vibo Marina.E sulla mancanza di ambulanze rilancia: «Importante rafforzare il sistema di emergenza-urgenza»
Il Coordinamento provinciale e Gruppo territoriale a seguito delle dichiarazioni del segretario cittadino di Fratelli d’Italia sulle difficoltà del nosocomio della cittadina turistica e la necessità di interventi concreti: «Si faccia carico della sua responsabilità politica non da spettatore»
«L’idea – spiega il sindaco Barillari – è nata lo scorso anno, nel periodo in cui si sono registrate le maggiori criticità nell’erogazione dei farmaci, con l’utenza costretta ad attendere per ore e ore il proprio turno»
Il rammarico del portavoce Conocchiella a seguito della mancata convocazione: «Il documento pianifica su base locale e territoriale gli interventi e le risorse necessarie per assicurare una rete organica di servizi sociali e sanitari integrati. Perché interrompere il dialogo con le associazioni?»
Antonella Mignolo ringrazia il nostro network nell’auspicio che l’Azienda sanitaria firmi presto la convenzione con la vicina struttura Don Mottola, disponibile accogliere il marito: «Tante persone bisognose di cure e anche della vicinanza dei propri cari»
All’ospedale di Cosenza, sotto la guida del luminare originario di Tropea, sarà avviato un centro per la chirurgia esofagea unico nel Mezzogiorno, che punta a colmare un grave gap sanitario rispetto alle regioni settentrionali. Nel potenziamento del progetto medico s’inserisce anche il dottor Domenico La Torre, specializzato in Neurochirurgia