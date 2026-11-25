Al via il progetto che coinvolgerà anche pazienti e caregiver, con particolare attenzione alle fragilità, alle patologie invalidanti e alle esigenze delle aree interne

Associazioni di cittadini e di pazienti, enti del Terzo settore e caregiver chiamati a contribuire alla definizione delle priorità della sanità territoriale vibonese. L’Asp di Vibo Valentia avvia un percorso di sanità partecipata, con l’obiettivo di coinvolgere in maniera continuativa le comunità locali nella programmazione e nella valutazione dei servizi sanitari. L’Azienda ha approvato la delibera relativa alla manifestazione di interesse rivolta alle realtà associative che rappresentano i diritti e i bisogni dei cittadini, aprendo di fatto un nuovo canale di confronto tra istituzioni sanitarie e territorio.

Le associazioni coinvolte nella programmazione sanitaria

Dopo il confronto scientifico promosso dall’Altems (Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari), si passa dunque alla fase operativa, attraverso l’attivazione di tavoli di co-programmazione e co-progettazione. L’Asp e le realtà associative potranno individuare insieme i bisogni prioritari della popolazione, proporre interventi e contribuire alla definizione dei percorsi assistenziali.

Un contributo importante potrà arrivare direttamente dai pazienti e da chi quotidianamente si prende cura di loro. Le loro esperienze consentiranno di raccogliere indicazioni sull’accessibilità dei servizi, sui tempi di risposta e sulla qualità dell’assistenza erogata, favorendo al contempo una maggiore conoscenza dei servizi messi a disposizione dall’Azienda sanitaria.

Prevenzione e assistenza ai pazienti cronici

Particolare attenzione sarà riservata all’educazione sanitaria e alla promozione di stili di vita sani. Tra le iniziative che potranno essere promosse dai tavoli di lavoro, con il coinvolgimento dei professionisti sanitari, figurano incontri e attività pratiche sulla corretta alimentazione, sull’attività fisica, sul contrasto al fumo e sulla partecipazione agli screening.

L’obiettivo è anche quello di fornire strumenti utili a chi convive con una patologia cronica e ai familiari che se ne prendono cura, aiutandoli a riconoscere tempestivamente eventuali segnali di peggioramento delle condizioni di salute e a comprendere quando e a quali servizi rivolgersi.

Un’attenzione specifica sarà rivolta ai pazienti fragili e a quanti incontrano maggiori difficoltà nell’accesso alle prestazioni sanitarie. Integrare le attività di prevenzione con i percorsi di presa in carico dei pazienti potrebbe infatti favorire interventi più tempestivi, contenere il rischio di aggravamento delle patologie e contribuire a ridurre gli accessi evitabili al pronto soccorso.

Il ruolo delle Case della Comunità e dei Comuni

Un ruolo centrale nel progetto sarà affidato alle Case della Comunità, che, oltre a erogare servizi sanitari, potranno ospitare sia i tavoli di confronto sia le iniziative di educazione sanitaria. Previsto anche il coinvolgimento dei Comuni, con la possibilità di utilizzare altre sedi sul territorio per garantire la partecipazione dei cittadini che risiedono nei centri più distanti dai servizi.

Il percorso punta dunque ad ampliare le funzioni delle strutture realizzate con le risorse del Pnrr, rafforzando il modello di medicina di prossimità delineato dal decreto ministeriale 77, particolarmente importante in un territorio come quello vibonese, caratterizzato dalla presenza di numerosi piccoli comuni e di aree interne.

La manifestazione di interesse è già aperta e le istanze saranno valutate nell’ambito del Comitato consultivo aziendale misto. L’Asp auspica un’ampia adesione delle realtà locali, nella prospettiva di costruire un modello di assistenza sanitaria territoriale maggiormente rispondente alle esigenze della popolazione.