“Tavolo permanente” per il monitoraggio delle attività concernenti la realizzazione del nosocomio, mentre a settembre uno degli appaltatori è stato condannato a Padova per tangenti

È convocata per il 27 novembre in Prefettura a Vibo Valentia una riunione del “tavolo permanente” per il monitoraggio delle attività concernenti la realizzazione del nuovo ospedale. Il “tavolo permanente”, istituito nel 2017, coinvolge i vari attori, pubblici e privati, impegnati nella costruzione di un’opera di importanza strategica per tutto il territorio provinciale vibonese. “La convocazione – si legge in una nota della Prefettura – consente di proseguire il costante monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori, con particolare riferimento a quelli complementari alla realizzazione dell’opera, nonché di verificare la situazione concernente il procedimento per l’approvazione del progetto definitivo. Il lavoro sinergico tra tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nelle attività garantisce – spiega ancora la Prefettura – un confronto costruttivo e proattivo per la soluzione delle eventuali criticità che potrebbero incidere sulla tempistica dell’esecuzione del progetto del nuovo ospedale di Vibo. Parteciperanno ai lavori la Regione Calabria, la Provincia di Vibo Valentia, il Comune di Vibo Valentia, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, la società di progetto Vibo Hospital Service s.p.a., la Snam s.p.a. e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Cisal. [Continua dopo la pubblicità]

Da ricordare che il nuovo appalto per la costruzione dell’ospedale di Vibo è stato aggiudicato ad un consorzio di imprese fra le quali una di Rovigo, la “Guerrato spa” il cui legale rappresentante, Saverio Guerrato nel giugno 2016 è stato arrestato (“domiciliari”) nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Padova su presunte mazzette in cambio di appalti. Successivamente è stato scarcerato dal Riesame e il 16 settembre scorso è stato condannato a 4 anni di reclusione unitamente al figlio Luciano Guerrato dal Tribunale collegiale di Padova.

Secondo l’accusa, i Guerrato avrebbero pagato al sindaco di Montegrotto, Luca Claudio, una tangente da 174mila euro per ottenere l’appalto per la riqualificazione energetica e l’adeguamento normativo degli edifici comunali e degli impianti di illuminazione pubblica di Montegrotto Terme, in provincia di Padova, assegnato il 30 settembre del 2010. Una commessa del valore di 15 milioni di euro e della durata di 15 anni. La difesa dei Guerrato ha preannunciato appello avverso la sentenza di condanna.

Nelle intenzioni iniziali di stipula del contratto, il nuovo ospedale di Vibo Valentia doveva essere completato entro giugno 2017. Per realizzarlo, la capogruppo mandataria “Guerrato spa”, la “Costruzioni Procopio srl (mandante) e l’impresa “Carchella spa” (mandante), hanno costituito la società di progetto denominata “Vibo Hospital Service spa”.

