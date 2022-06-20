Professori universitari e medici a confronto in un evento fortemente voluto dal consigliere comunale Grazia Bertucci

Successo a Simbario per il convegno “Prevenzione dei tumori: un obiettivo possibile?” fortemente dal consigliere comunale Grazia Bertucci che ha aperto portando i saluti del senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori.

I professori universitari dell’Università Magna Grecia di Catanzaro, Pierfrancesco Tassone e Piersandro Tagliaferri, hanno quindi sottolineato l’importanza della salute collettiva. La senologa Mariuccia Renne, dal canto suo, ha approfondito la tematica dei tumori femminili ponendo l’accento sull’importanza delle diagnosi precoci e degli esami radiologici.

Il presidente della commissione Sanità della Regione Calabria, Michele Comito, ha invece sviscerato il tema del potenziamento della Medicina territoriale illustrando i target che la Regione Calabria si è posta per quanto concerne la sanità pubblica.

E’ stata poi conferita la cittadinanza onoraria – così come deliberato dal Consiglio comunale di Simbario – al professor Pierfrancesco Tassone ed al dottor Bernardo Bertucci, entrambi originari proprio di Simbario.

Apprezzati anche gli interventi dei medici presenti in sala – fra cui il dottor Francesco Andreacchi, il dottor Giuseppantonio Pupo e la dottoressa Maria Abbronzino.

Infine, Grazia Bertucci ha concluso la serata ringraziando il consigliere regionale di Forza Italia Michele Comito, il consigliere comunale di Simbario Giuseppe Primerano (Forza Italia) per la collaborazione organizzativa fornita ed il maestro Franco De Leo per la location ed il supporto tecnico.

Ringraziamenti anche alle varie associazioni presenti in sala: Lions Club di Serra San Bruno, l’associazione “Femmina”, l’Unesco di Gioiosa Jonica e l’Avis di Roccella.