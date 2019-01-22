Una situazione di degrado che va avanti da anni. Siamo all’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia nei locali dell’ex centro trasfusionale dinanzi agli ambulatori di oculistica. Qui i locali sono abbandonati da tempo e necessitano di una ristrutturazione totale. Vengono impropriamente utilizzati quali spogliatoi per gli infermieri e gli operatori socio sanitari, da sempre in prima linea all’interno dell’ospedale. Differenze non da poco con altri locali utilizzati da altro personale che dispone invece di stanze chiuse con bagni e doccia.

Una situazione, quella dell’ex centro trasfusionale, che naturalmente contrasta con le leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, basta pensare che la normativa prevede bagni divisi per sesso se i lavoratori sono più di cinque. I locali vengono invece utilizzati da oltre cinquanta infermieri ed operatori socio sanitari e non mancano le divise sporche di sangue ed altri liquidi biologici. Un luogo che dovrebbe quindi essere un modello per pulizia ed igiene e che invece continua a restare in condizioni a dir poco vergognose e soprattutto insicuro. Una situazione di degrado e anche di pericolo, quindi, che mette a rischio la stessa salute degli infermieri e l’incolumità di quanti si trovano a utilizzare tali locali. Lavoratori che di certo non hanno alcuna voglia di continuare ad essere considerati di serie B dall’Azienda sanitaria provinciale.  

 

 

 